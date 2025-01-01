Меню
Лекторий: Россия. Terra incognita. По следам Романовых. Пригороды Петербурга
0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекторий в Новосибирском Художественном музее: по следам Романовых

Приглашаем вас на уникальную лекцию в рамках проекта "Тerra incognita". В этот раз мы отправимся в путешествие по историческим пригородам Петербурга, чтобы раскрыть тайны, связанные с императорской семьёй Романовых.

Неизведанная Россия

Мы решили нарушить традицию искать красоты лишь за пределами своей страны и предлагаем вам исследовать фантастически прекрасную и богатую Россию. Эта лекция — отличный шанс ознакомиться с культурным наследием и удивительными местами, которые стоят внимания и любви зрителей.

Приглашаем к открытию

Узнайте о местах, играющих важную роль в жизни Романовых, и погрузитесь в атмосферу их времени. Этот экскурсионный проект подарит вам возможность увидеть Россию с новой стороны и разобраться в её многогранности.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и ощутить дух величия России!

