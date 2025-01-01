Меню
Лекторий в Новосибирском Художественном музее: Terra Incognita

Приглашаем вас на захватывающую лекцию «По пути Ермака. Сибирь», которая пройдет в Новосибирском Художественном музее. На этот раз мы решили нарушить традицию, согласно которой мы ищем красоту только в далеких заморских странах.

Вместо этого мы приглашаем вас в путешествие по фантастически красивой и разнообразной стране — России. Несмотря на то, что многие уголки нашего огромного Отечества остаются неисследованными, здесь скрывается множество природных и культурных богатств, которые ждут своего открытия.

Лекция не только даст возможность узнать о пути Ермака и его значении для истории Сибири, но и познакомит с культурными традициями и народами, населяющими этот удивительный край. Вы сможете лучше понять, как формировалась культура и наследие сибирских народов, и какую роль они играют сегодня.

Встреча будет интересна как любителям истории, так и тем, кто хочет узнать больше о России. Мы уверены, что этот опыт откроет для вас новые горизонты и позволит взглянуть на нашу страну с другой стороны.

Не упустите возможность узнать об удивительной Сибири и ее многогранной культуре в компании единомышленников и экспертов!

Новосибирск, 14 марта
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

