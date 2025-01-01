Меню
Лекторий: Россия. Terra incognita. От края до края. Калининград и Владивосток
Лекторий: Россия. Terra incognita. От края до края. Калининград и Владивосток

Лекторий о культуре России в Новосибирском Художественном музее

Представляем вашему вниманию увлекательную лекцию «От края до края. Калининград и Владивосток», которая пройдет в рамках цикла «Terra incognita» в Новосибирском Художественном музее.

Уникальный взгляд на родную страну

В нашем мероприятии мы решили нарушить традицию искать красоты только за пределами России. Вместе мы отправимся в путешествие по удивительным уголкам нашей страны, которая удивляет разнообразием и богатством культуры.

Неизведанные горизонты

Калининград и Владивосток — это два крайних пункта нашей обширной страны, которые имеют свои уникальные особенности и историю. Мы изучим, что делает их особенными, и попробуем взглянуть на Россию, как на настоящую сокровищницу, полную чудес и открытий.

Не упустите возможность узнать больше о таких красивых и поистине неизведанных местах нашей Родины. Присоединяйтесь к нам на лекции, и, возможно, вы откроете для себя новый взгляд на привычные горизонты.

Новосибирск, 18 октября
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

