Лекторий на тему «Популярные заблуждения в астрономии и космонавтике»
12+
Лекторий — это место встречи идей. Здесь мы рассказываем простыми словами о сложном и вдохновляем на большее. Астрономия — одна из самых вдохновляющих наук, но вокруг нее существует множество мифов и упорных заблуждений. Пришло время разобраться в них!

Что вас ожидает?

  • Рассмотрим основные астрономические мифы.
  • Вместе с сотрудником научно-методического отдела планетария разберем, где правда, а где вымысел.
  • Поймем, почему эти заблуждения стали популярными, и узнаем научную точку зрения.

Лекторий ждет всех, кому интересен космос! Мероприятие бесплатное, поэтому важно заранее приобрести нулевые билеты.

Интересные факты

Астрономия не только помогает понять устройство Вселенной, но и развивает критическое мышление. На наших лекциях вы сможете не только задать свои вопросы, но и пообщаться с настоящими экспертами в этой области.

Не упустите возможность погрузиться в мир астрономии и развеять мифы, которые порой мешают увидеть реальную картину!

Октябрь
6 октября понедельник
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14

