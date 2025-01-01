Меню
Лекторий: Художник и место. Л. Лагорио - Н. Грицюк
Лекторий: Художник и место. Л. Лагорио - Н. Грицюк

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекции о художниках в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на уникальный лекционный цикл «Художник и место», который пройдет в Новосибирском художественном музее. В рамках этого лекторий нашего времени, вы сможете узнать о творческом пути и достижениях выдающихся художников.

Лекция будет посвящена Николай Грицюку. Этот художник, известный своими оригинальными работами, исследует взаимодействие искусства и среды, в которой оно существует. Участники встречи смогут узнать не только о его творческом методе, но и о влиянии различных мест на его творчество.

Почему стоит посетить

Каждая лекция - это шанс углубиться в мир искусства и расширить свои знания. Тема взаимодействия художника и окружающего пространства актуальна и интересна как для профессионалов, так и для любителей. Вы сможете задать вопросы лекторам и обсудить идеи, которые были озвучены. Не упустите возможность прикоснуться к миру искусства и познакомиться с его удивительными представителями!

Ждем вас в Новосибирском художественном музее на насыщенных и вдохновляющих лекциях!

