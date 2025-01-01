Приглашаем вас на уникальный лекционный цикл «Художник и место», который пройдет в Новосибирском художественном музее. В рамках этого лекторий нашего времени, вы сможете узнать о творческом пути и достижениях выдающихся художников.
Каждая лекция - это шанс углубиться в мир искусства и расширить свои знания. Тема взаимодействия художника и окружающего пространства актуальна и интересна как для профессионалов, так и для любителей. Вы сможете задать вопросы лекторам и обсудить идеи, которые были озвучены. Не упустите возможность прикоснуться к миру искусства и познакомиться с его удивительными представителями!
Ждем вас в Новосибирском художественном музее на насыщенных и вдохновляющих лекциях!