Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекторий: Художник и легенда. В. Васнецов - Н. Рерих
Киноафиша Лекторий: Художник и легенда. В. Васнецов - Н. Рерих

Лекторий: Художник и легенда. В. Васнецов - Н. Рерих

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекции о художниках в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на увлекательный лекторий, который погрузит вас в мир талантливых художников:

Художник и легенда: В. Васнецов и Н. Рерих

На лекции мы познакомимся с судьбами и творчеством двух выдающихся русских художников – Виктора Васнецова и Николая Рериха. Оба мастера оставили яркий след в истории русского искусства и вдохновили множество поколений зрителей.

Васнецов, известный своими величественными народными сюжетами и ностальгической атмосферой, создал такие шедевры, как «Три богатыря» и «Алёнушка». Его работы пронизаны духом русской истории и фольклора.

Николай Рерих, в свою очередь, стал символом поиска вечных истин и духовного просвещения через искусство. Его работы, такие как «Сад Богов» и «Ключ к счастью», исследуют тему связи человека с природой и вселенной.

Не упустите возможность углубиться в историю и уникальные стили этих выдающихся художников. Лекторий подходит как для специалистов, так и для всех желающих узнать больше о русском искусстве.

Мы ждем вас на лекциях, чтобы вместе открыть новые грани творчества великих мастеров!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 11 апреля
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Выставка рептилий в Новосибирске
0+
Выставки-продажи Естественно-научные
Выставка рептилий в Новосибирске
25 августа в 10:00 Аура
от 600 ₽
Романовы
0+
Исторические выставки Интерактивный
Романовы
27 августа в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
5 сентября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше