Лекции о художниках в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на увлекательные лекции в рамках цикла «Художник и красота». Эти мероприятия предлагаются для всех, кто интересуется искусством и хочет погрузиться в мир творчества известных мастеров.

И. Макаров и Р. Фальк

В ходе лекции мы обсудим творчество двух выдающихся художников: Игоря Макарова и Роберта Фалька. Каждый из них оставил значимый след в истории искусства XX века.

Игорь Макаров славится своим нестандартным подходом к композиции и цвету, а також умением создавать атмосферные полотна. Его работы часто исследуют тему красоты через призму личных ощущений.

Роберт Фальк, в свою очередь, является ярким представителем русского авангарда. Его живопись наполнена глубоким смыслом и свежими идеями, что делает его творчество актуальным и в наши дни.

Вход на лекции свободный, и они будут интересны как профессиональным художникам и искусствоведам, так и любителям искусства. Присоединяйтесь, чтобы узнать больше о жизни и работе этих замечательных мастеров!