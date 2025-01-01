Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекторий: Гений и место. Сезанн и Прованс
Киноафиша Лекторий: Гений и место. Сезанн и Прованс

Лекторий: Гений и место. Сезанн и Прованс

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекторий в Новосибирском художественном музее: «Гений и место. Сезанн и Прованс»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую великому художнику Полю Сезанну и его неразрывной связи с Провансом. Вы узнайте, как романтика этих мест вдохновила Сезанна и отразилась в его картинах.

Вдохновение природой и культурой

На лекции будут раскрыты детали, как окружающая природа наполняла его творчество. Участники смогут увидеть, как воздух, цвет и свет Прованса стали неотъемлемой частью его живописи. Мы обсудим, как извивы дорог, горные линии и звуки маленьких деревень формировали уникальный стиль мастера.

Архитектурное наследие и атмосферные особенности

Кроме того, лекция затронет влияние архитектурных памятников и местных традиций на творчество Сезанна. Вы узнаете о характерах, привычках и внешности людей, что также оставили след в его произведениях. Этот комплексный подход позволяет увидеть художника в новом свете.

Зачем приходить?

Не упустите возможность углубиться в мир великого художника и увидеть Прованс его глазами. Лекция станет не только познавательной, но и вдохновляющей, расширяя горизонты вашего понимания искусства.

Приходите в Новосибирский художественный музей и погрузитесь в атмосферу творчества Поля Сезанна!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 15 ноября
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
10 сентября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
22 августа в 14:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
2 сентября в 16:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше