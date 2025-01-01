Лекторий в Новосибирском художественном музее: Рубенс и Антверпен

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую великому художнику Питеру Паулю Рубенсу. В ходе мероприятия вы узнаете, как вдохновение искусства Рубенса связано с окружающим его миром: природой, архитектурой, культурой и людьми.

Темы лекции

Лектор расскажет о том, как гений Рубенса черпал идеи из:

воздушной стихии и уникальных цветовых гармоний;

изогнутых линий полей и гор;

извивов дорог и рек;

звуков сел и городов, где он создавал свои шедевры;

древних преданий и архитектурных памятников;

харизм и привычек местных жителей.

Интересные факты о Рубенсе

Питер Пауль Рубенс, один из самых влиятельных художников периода барокко, не только создавал картины, но и активно занимался дипломатической деятельностью. Его работы отличаются динамичностью, яркостью цветов и богатством деталей, что делает их живыми и актуальными даже спустя века.

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и узнать больше о жизни и творчестве Рубенса в Новосибирском художественном музее!