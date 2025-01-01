Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную творчеству великого художника Архипа Куинджи. В предстоящем событии мы погрузимся в его мир и узнаем, как природа Крыма и Кавказа стала источником вдохновения для многих полотен.
Лектор расскажет о том, как гений Куинджи черпал вдохновение из:
Участники смогут узнать о характерах и привычках людей, живущих в тех местах, которые вдохновляли художника. Лектор поделится увлекательными фактами о работах Куинджи и его мастерстве в передаче света и цвета.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу искусства вокруг Куинджи! Мы ждем вас на лекции в Новосибирском художественном музее.