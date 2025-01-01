Меню
Лекторий: Гений и место. Куинджи, Крым и Кавказ
Киноафиша Лекторий: Гений и место. Куинджи, Крым и Кавказ

Лекторий: Гений и место. Куинджи, Крым и Кавказ

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекторий «Гений и место» в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную творчеству великого художника Архипа Куинджи. В предстоящем событии мы погрузимся в его мир и узнаем, как природа Крыма и Кавказа стала источником вдохновения для многих полотен.

Темы лекции

Лектор расскажет о том, как гений Куинджи черпал вдохновение из:

  • воздуха и красок южных пейзажей;
  • извивающихся линий полей и гор;
  • звуков сел и городов;
  • древних преданий и архитектурных памятников.

Погружение в творчество

Участники смогут узнать о характерах и привычках людей, живущих в тех местах, которые вдохновляли художника. Лектор поделится увлекательными фактами о работах Куинджи и его мастерстве в передаче света и цвета.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу искусства вокруг Куинджи! Мы ждем вас на лекции в Новосибирском художественном музее.

Расписание
Новосибирск, 7 февраля
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

