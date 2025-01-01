Меню
Лекторий: Гений и место. Климт и Вена
Лекторий: Гений и место. Климт и Вена

Лекторий в Новосибирском художественном музее: «Климт и Вена»

Вас ждёт увлекательное погружение в мир творчества гениального художника Густава Климта. На лекции вы услышите о том, как уникальная атмосфера Вены влияла на его творчество и вдохновение.

Лектор поделится рассказами о том, как Климт черпал вдохновение из окружавших его городских просторов уникальной Вены. Особое внимание будет уделено архитектурным памятникам, которые оставили свой след в творчестве художника. Кроме того, лектор затронет характерные черты и привычки жителей тех мест, где Климт жил и работал.

Не упустите возможность узнать больше о жизни и творчестве одного из самых влиятельных художников XX века. Это событие будет интересно не только ценителям искусства, но и всем, кто хочет погрузиться в атмосферу исторической Вены.

