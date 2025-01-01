Меню
Лекторий в Новосибирском художественном музее: Гений и место. Хокусай и Фудзияма

Приглашаем вас на захватывающее событие в рамках лектория Новосибирского художественного музея, посвященное творчеству великого японского художника Кацусики Хокусая. Тема лекции — «Гений и место: Хокусай и Фудзияма». Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу одного из самых известных мастеров живописи и узнать о его вдохновении.

Источники вдохновения Хокусая

В ходе лекции вас ждут увлекательные рассказы о том, как окружающий мир формировал творческий подход Хокусая. Мы рассмотрим, как воздух, краски и линии природы — полей, гор, рек — стали неотъемлемой частью его произведений.

Звуки жизни и традиции

Узнайте, какие звуки, привычки и характеры жителей мест, где творил художник, вдохновляли его на создание шедевров. Древние предания и памятники архитектуры также находили отражение в его работах, что делает его искусство многослойным и глубоким.

Событие для всех ценителей искусства

Лекция будет интересна как истинным ценителям художественного творчества, так и тем, кто только начинает знакомиться с миром искусства. Не упустите возможность расширить свои горизонты и глубже понять уникальное видение Хокусая!

Ждем вас на этом интересном мероприятии в Новосибирском художественном музее!

Новосибирск, 25 апреля
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30

