Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекторий: Гений и место. Дюрер и Нюрнберг
Киноафиша Лекторий: Гений и место. Дюрер и Нюрнберг

Лекторий: Гений и место. Дюрер и Нюрнберг

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекция "Гений и место. Дюрер и Нюрнберг" в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на увлекательную лекцию о великом художнике Альбрехте Дюрере. В ходе мероприятия вы сможете узнать, как окружающий мир вдохновлял его на создание шедевров. Лекция будет проходить в Новосибирском художественном музее.

Творческое вдохновение Дюрера

Вы услышите удивительные истории о том, как воздух, краски и линии живописных полей и гор стали основой для многих его работ. Дюрер черпал вдохновение из природных пейзажей, извивов дорог и рек, а также звуков, исходящих от сел и городов.

Культурный контекст

Кроме того, мы поговорим о древних преданиях и архитектурных памятниках, которые окружали художника. Эти элементы стали неотъемлемой частью его творчества и влияли на формирование его уникального стиля.

Герои произведений

Также вы узнаете о характерах, привычках и внешности жителей тех мест, где творил Дюрер. Все эти детали придают его работам глубину и многослойность.

Не упустите возможность погрузиться в мир Дюрера и открыть для себя новые грани его мастерства. Ждем вас на лекции!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 марта
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
27 августа в 18:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
27 сентября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Мастер-класс «Искусство играющих кукол»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Искусство играющих кукол»
5 сентября в 14:00 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше