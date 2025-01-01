Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекторий: Гений и место. Андрей Рублев и Троице-Сергиева лавра
Киноафиша Лекторий: Гений и место. Андрей Рублев и Троице-Сергиева лавра

Лекторий: Гений и место. Андрей Рублев и Троице-Сергиева лавра

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекторий в новосибирском художественном музее: «Гений и место»

Вас ждут увлекательные рассказы о том, как гений художника Андрей Рублев был вдохновлён окружающим миром. Лекторий познакомит зрителей с тем, как красота природы, извивы рек, линии полей и гор, а также звуки сёл и городов влияли на его творчество.

Вдохновение из глубины веков

Специалисты раскроют не только художественные приемы Рублева, но и его связь с древними преданиями и памятниками архитектуры. Зрители узнают, как характеры, привычки и внешность жителей мест, где он создавал свои шедевры, формировали его художественный взгляд.

Погружение в творчество Рублева

Лекция обеспечит глубокое понимание уникального вклада Рублева в русское искусство. Вы сможете задать вопросы лекторам, обсуждая влияние природы и человеческого быта на его творчество. Не упустите шанс узнать больше о великом мастере!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 21 марта
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
20 ноября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
30 августа в 15:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
23 августа в 13:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше