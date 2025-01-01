Лекции о художниках в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас посетить лекционный цикл под названием «Эксперименты», в рамках которого будут обсуждаться выдающиеся русские художники — А. Шевченко и И. Шадр. Эти лекции предоставляют уникальную возможность углубиться в творческое наследие мастеров и узнать больше о их значении в мире искусства.

Почему стоит посетить?

Лекции будут полезны не только ценителям искусства, но и тем, кто только начинает знакомство с миром живописи. Каждый участник получит возможность задать вопросы и обсудить интересующие темы, что сделает встречи интерактивными и увлекательными.

Не упустите шанс расширить свои знания о великих художниках и их творческой деятельности, посетив лекции в НХМ!