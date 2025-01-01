Цикл познавательных встреч-бесед в Капелле

В сезоне 2025-2026 в Капелле стартует уникальный цикл познавательных встреч-бесед, который станет идеальным предисловием к симфоническим концертам. Эти мероприятия обещают не только обогатить знания зрителей о музыке, но и создать атмосферу для глубокого понимания произведений.

Музыкальные шедевры и раритеты

Публику ожидают музыкальные шедевры ХIХ-ХХI веков, включая редкие произведения корифеев европейской и отечественной музыки. Участники встреч смогут познакомиться с малоизвестными, но крайне интересными композициями современных композиторов в самых различных жанрах.

Увлекательные беседы

Встречи-беседы будут проходить в живой атмосфере, где перед слушателями предстанут фигуры композиторов на богатом историко-биографическом фоне. Участники смогут узнать интригующие детали о жизни и творчестве великих музыкантов, а также погрузиться в дух и парадоксы эпох, которые они представляли.

Литература и новые перспективы

Посетители цикла откроют для себя не только необъятный музыкальный мир, но и великую литературу таких авторов, как Лопе де Вега, Эдмон Ростан, А.К. Толстой и Ю. Тынянов. Это позволит расширить историческую перспективу и углубить понимание связи между музыкой и литературой.

Гостевые участники

Гостями и участниками встреч станут известные музыковеды, журналисты, композиторы и любимые актёры театра и кино Санкт-Петербурга. В числе них: Владимир Гуревич, Марина Михеева, Е. Петров, С. Барковский и многие другие. Их профессиональный опыт и увлекательные истории сделают каждую встречу незабываемой.

Модератор встречи

Модератором цикла станет кандидат искусствоведения и автор концертных программ Лариса Попкова. Она обеспечит захватывающие беседы и плодотворные дискуссии, которые пробудят духовное любопытство у всех участников.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального путешествия!