Женщины в космосе: путь первой космонавтки

Научно-познавательная программа «Женщины в космосе» погружает зрителей в удивительную историю о том, как человеческая мечта о космосе обретала форму. После исторического полета Юрия Гагарина возникали вопросы: когда отправится в космос первая женщина? Рядовые советские и американские конструкторы, работая над проектами первых космических кораблей — «Восток» и «Меркурий», тоже задумывались об этом.

Идея отправить женщину в космос принадлежала генерал-лейтенанту Николаю Каманину. В результате был отобран список из пяти женщин-космонавтов. Среди них оказалась и Валентина Владимировна Терешкова. По итогам долгих и серьезных тренировок, профессиональные оценки показали, что именно она была самой подготовленной к полету.

Терешкова успешно выполнила сложную космическую миссию и стала первой женщиной-космонавтом, за что была удостоена звания Героя СССР. Программа «Женщины в космосе» расскажет о том, через что ей пришлось пройти, чтобы осуществить свою мечту и внести имя в историю. Не пропустите возможность узнать больше о ее подготовке и самом полете!