Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция «Женщины-художницы в искусстве XX века»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Женщины-художницы в искусстве XX века»

Лекция «Женщины-художницы в искусстве XX века»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Вдохновение и творчество выдающихся художниц XX века. Лекция Наталии Дядюновой

Приглашаем вас на вдохновляющую лекцию, посвященную выдающимся женщинам-художницам XX века. Эти творцы не только оставили яркий след в истории искусства, но и разрушили стереотипы о роли женщин в творческой среде.

В течение прошлого столетия женщины активно заявляли о себе, создавая уникальные произведения, которые изменили наше восприятие искусства и его возможностей. На лекции мы рассмотрим жизнь и творчество некоторых из них.

Яёи Кусама

Японская художница Яёи Кусама известна своими яркими точками и повторяющимися узорами, которые стали символом бесконечности и осведомленности о ментальном здоровье. Ее работы привлекают внимание благодаря уникальному стилю, сочетая элементы поп-арта и минимализма.

Луиз Буржуа

Французская художница Луиз Буржуа создает скульптуры и инсталляции, исследующие темы материнства и идентичности. Ее работы часто отражают личные переживания и сложности, что делает их чрезвычайно эмоциональными и глубокими.

Джорджия О'Кифф

Американская художница Джорджия О'Кифф, через свои яркие цветочные полотна, привнесла женский взгляд в мир модернизма. Ее работы имеют узнаваемый стиль и мощную символику, выражающую красоту и силу природы.

Марина Абрамович

Перформанс-художница Марина Абрамович ставила под сомнение границы между художником и зрителем, поднимая важные вопросы о восприятии и взаимодействии с искусством. Ее работы становятся глубокими диагнозами современного общества.

Лекцию читает Дядюнова Наталия — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Не упустите возможность погрузиться в мир выдающегося искусства и понять, как женщины-художницы изменили его навсегда!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
27 сентября в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 800 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись
12+
Инсталляция Объект Интерактивный Современное искусство
Re_Member. Вспомни и воссоединись
12 сентября в 17:30 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Квест «Миссия невыполнима»
6+
Экскурсия Мастер-класс
Квест «Миссия невыполнима»
29 сентября в 11:00 Музей «В Тишине»
от 750 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше