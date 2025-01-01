Меню
Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»
Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»

О выставке

Лекция об Иерониме Босхе: тайны и влияние

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную творчеству и судьбе Иеронима Босха — одного из самых загадочных художников Северного Возрождения. Эта редкая возможность погрузиться в мир мистических и визионерских образов художника, чья личность окутана множеством мифов и таинств.

Изучение художественного мира Босха

На лекции будет разобран сложный художественный мир Босха. Вы сможете по-новому взглянуть на его запутанные картины и проанализировать их значение с позиции современного человека. Вместе с нами вы определите, как творчество Босха оказало влияние на художников XX века.

Лектор

Лекцию проведет Наталия Дядюнова — опытный искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Ее знания и умение передать полезную информацию сделают встречу особенно интересной и познавательной.

Не упустите возможность понять глубину творчества великого мастера и получить новые знания о его вкладе в мировое искусство.

Январь
25 января воскресенье
20:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1000 ₽

