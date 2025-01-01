Лекция о Иерониме Босхе в Люмьер-Холле

18 мая 2025 года в 19:00 в Арт-пространстве Люмьер-Холл в Москве состоится увлекательная лекция, посвященная творчеству и судьбе Иеронима Босха — одного из самых загадочных художников Северного Возрождения.

Тайны и мифы Босха

Личность Иеронима Босха окутана множеством мифов и тайн. В ходе лекции мы погрузимся в его сложный художественный мир и изобразительный язык, рассматривая его работы с позиции современного зрителя. На примере конкретных произведений мы узнаем, что означают запутанные картины Босха и как его творчество повлияло на художников XX века.

О лекторе

Лекцию проведет Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Ее глубокие знания в области искусства помогут зрителям лучше понять уникальный стиль Босха и его вклад в развитие живописи.

Почему стоит посетить?

Для всех любителей искусства и театра данное событие станет отличной возможностью расширить свои знания о культуре и искусстве. Не упустите шанс прикоснуться к тайнам творчества великого мастера!