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Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»

Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция о Иерониме Босхе в Люмьер-Холле

18 мая 2025 года в 19:00 в Арт-пространстве Люмьер-Холл в Москве состоится увлекательная лекция, посвященная творчеству и судьбе Иеронима Босха — одного из самых загадочных художников Северного Возрождения.

Тайны и мифы Босха

Личность Иеронима Босха окутана множеством мифов и тайн. В ходе лекции мы погрузимся в его сложный художественный мир и изобразительный язык, рассматривая его работы с позиции современного зрителя. На примере конкретных произведений мы узнаем, что означают запутанные картины Босха и как его творчество повлияло на художников XX века.

О лекторе

Лекцию проведет Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Ее глубокие знания в области искусства помогут зрителям лучше понять уникальный стиль Босха и его вклад в развитие живописи.

Почему стоит посетить?

Для всех любителей искусства и театра данное событие станет отличной возможностью расширить свои знания о культуре и искусстве. Не упустите шанс прикоснуться к тайнам творчества великого мастера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха» Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха» Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»

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