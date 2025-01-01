Меню
Лекция «Зачем кричит Эдвард Мунк?»
Билеты от 500₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О выставке

Лекция «Эдвард Мунк: художник или мученик?» в пространстве Люмьер-холл

Приглашаем вас на лекцию, которую проведет Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер. Эта встреча станет уникальной возможностью погрузиться в мир одного из самых загадочных художников XX века.

Творчество Эдварда Мунка

Живопись Эдварда Мунка завораживает зрителей своей страстью и эмоциональной глубиной. Его работы передают страхи, влюбленности и тревоги, что делает их актуальными и сегодня. Искусствоведы и психиатры пытаются понять, кто же такой Мунк: гениальный художник или великий мученик. Обсуждение его творчества открывает новые горизонты в понимании человеческой души.

Искусство как терапия

На протяжении всей своей жизни Мунк использовал искусство как средство борьбы с депрессией, несчастной любовью и тревогами. Его душевные терзания, нередко сопровождавшиеся алкоголем, сделали его «патриархом» своих произведений. Он стал Отцом, который карает и воздает, отражая свои внутренние конфликты на холсте.

Значение его работ

Мунк всегда искренен в своих чувствах: он говорит о любви и злости, о том, что волнует каждого из нас. Его полотна сложны, но затрагивают простые человеческие темы — нашу всеобщую потребность в любви и понимании.

Не упустите возможность узнать больше о жизни и творчестве Эдварда Мунка на лекции в исполнении Ирины Кустовой. Мы ждем вас!

Январь
11 января воскресенье
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

