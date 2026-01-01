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Лекция «Ян ван Эйк. Начало Северного Возрождения»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Ян ван Эйк. Начало Северного Возрождения»

Лекция «Ян ван Эйк. Начало Северного Возрождения»

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О выставке

Лекция о Яне ван Эйке: искусство Северного Ренессанса

Приглашаем вас на лекцию, посвященную творчеству основателя ранненидерландской школы живописи Яна ван Эйка. Вы сможете узнать, как его мастерство в работе с маслом и внимание к мельчайшим деталям изменили ход европейской истории искусства.

Революционная техника и символизм

Мы обсудим революционные методы работы ван Эйка, а также скрытый символизм его картин. Особое внимание будет уделено тому, почему его по праву считают «отцом» Северного Ренессанса. Вы также узнаете, чем его искусство принципиально отличалось от Итальянского Возрождения.

Знаковые произведения

На лекции мы подробно рассмотрим знаменитые работы ван Эйка, такие как «Гентский алтарь» и «Портрет четы Арнольфини», которые стали символами новой эпохи в искусстве.

Лектор

Лекцию проводит Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ. Она привнесет свой уникальный взгляд на творчество великого мастера.

Не упустите возможность углубиться в историю искусства и узнать больше о Северном Возрождении!

Купить билет на выставка Лекция «Ян ван Эйк. Начало Северного Возрождения»

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Сентябрь
6 сентября воскресенье
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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