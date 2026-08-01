Лекция с чаепитием в Музее русской сказки «За лесами, за горами»

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвящённую якутским сказкам — важной части устного народного творчества народа саха, коренного тюркского народа Северо-Восточной Сибири. Эти сказки описывают суровую природу региона, кочевой уклад жизни, охоту и оленеводство. Они отражают повседневный труд человека в условиях крайнего климата и содержат богатство бытовых деталей и своеобразие образов.

Особенности якутских сказок

В лекции будет рассмотрен глубокий связь якутского сказочного фольклора с древними обрядами, мифологией и представлениями народа саха о мире, человеке и силах природы. Именно благодаря этому, якутские сказки не только передают народную мудрость, но и сохраняют уникальные черты духовной культуры якутов.

Уютная атмосфера и чаепитие

Лекция станет не только познавательным событием, но и уютным вечерним мероприятием, так как её участники будут наслаждаться традиционным чаепитием.

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для слушателей старше 18 лет.