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Лекция «Якутские сказки»
Киноафиша Лекция «Якутские сказки»

Лекция «Якутские сказки»

18+
Возраст 18+

О выставке

Лекция с чаепитием в Музее русской сказки «За лесами, за горами»

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвящённую якутским сказкам — важной части устного народного творчества народа саха, коренного тюркского народа Северо-Восточной Сибири. Эти сказки описывают суровую природу региона, кочевой уклад жизни, охоту и оленеводство. Они отражают повседневный труд человека в условиях крайнего климата и содержат богатство бытовых деталей и своеобразие образов.

Особенности якутских сказок

В лекции будет рассмотрен глубокий связь якутского сказочного фольклора с древними обрядами, мифологией и представлениями народа саха о мире, человеке и силах природы. Именно благодаря этому, якутские сказки не только передают народную мудрость, но и сохраняют уникальные черты духовной культуры якутов.

Уютная атмосфера и чаепитие

Лекция станет не только познавательным событием, но и уютным вечерним мероприятием, так как её участники будут наслаждаться традиционным чаепитием.

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для слушателей старше 18 лет.

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В других городах
Август
25 августа вторник
19:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 500 ₽

Фотографии

Лекция «Якутские сказки» Лекция «Якутские сказки» Лекция «Якутские сказки»

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