Лекция «Взгляд в ночное небо»

12+
Возраст 12+

О выставке

Загадки ночного неба. Лекция об астрономическом наблюдении

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвященную астрономическим наблюдениям. Вы сможете узнать много нового о созвездиях и планетах нашей Солнечной системы. Для начала достаточно просто посмотреть на звездное небо, чтобы начать разгадывать его тайны.

Что ждет зрителей

Лекция познакомит вас с тем, какие созвездия видны в это время года. Вы узнаете, какие метеориты, болиды и кометы можно наблюдать в ночном небе. Кроме того, будет рассказано о том, что такое падающие звезды и как они связаны с кометами. Эта информация сможет расширить ваши горизонты и углубить понимание астрономии.

Подробности о наблюдениях

Кроме лекции, предполагается демонстрация настоящих астрономических явлений. Это отличный способ для всех, кто интересуется астрономией, познакомиться с этим увлекательным миром и получить практические рекомендации по наблюдениям.

Приходите, чтобы открыть для себя удивительные аспекты астрономических наблюдений и впустить шматок космоса в вашу жизнь!

В других городах
Март
25 марта среда
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа «В глубинах космоса & Космическая история России»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «В глубинах космоса & Космическая история России»
13 марта в 14:00 Волгоградский планетарий
от 500 ₽
Лекция «Звездочет и его друзья»
6+
Естественно-научные Лекция
Лекция «Звездочет и его друзья»
7 марта в 10:00 Волгоградский планетарий
от 500 ₽
Комбинированная программа «Солнце и жизнь Земли»
16+
Естественно-научные Лекция
Комбинированная программа «Солнце и жизнь Земли»
17 марта в 12:00 Волгоградский планетарий
от 600 ₽
