Друзья, настало время отвлечься от поэтических размышлений и погрузиться в мир музыки! Приглашаем вас на незабываемый вечер в компании Кристины Светличной, известной как Trillian.
Кристина – участница популярного шоу «Голос» и обладатель гран-при младшей категории фестиваля «Новая Волна» в 2008 году. Её чарующий голос и яркая харизма не оставят никого равнодушным.
В программе вечера – живое исполнение как популярных хитов, так и собственных песен Кристины. Это отличная возможность наслаждаться качественной музыкой, петь и танцевать в компании единомышленников.
Не упустите шанс попробовать авторские коктейли от Dry & Wet, которые дополнят атмосферу праздника. Приходите за хорошим настроением и приятными впечатлениями!
Напоминаем, что для посещения мероприятия необходим входной билет.