Лекция-встреча с Александрой Шапковой. Как снять свой первый сериал
Лекция-встреча с Александрой Шапковой. Как снять свой первый сериал

Лекция-встреча с Александрой Шапковой. Как снять свой первый сериал

Музыкальный вечер с Кристиной Светличной

Друзья, настало время отвлечься от поэтических размышлений и погрузиться в мир музыки! Приглашаем вас на незабываемый вечер в компании Кристины Светличной, известной как Trillian.

Знакомьтесь с Trillian

Кристина – участница популярного шоу «Голос» и обладатель гран-при младшей категории фестиваля «Новая Волна» в 2008 году. Её чарующий голос и яркая харизма не оставят никого равнодушным.

Что вас ждет?

В программе вечера – живое исполнение как популярных хитов, так и собственных песен Кристины. Это отличная возможность наслаждаться качественной музыкой, петь и танцевать в компании единомышленников.

Коктейли и атмосфера

Не упустите шанс попробовать авторские коктейли от Dry & Wet, которые дополнят атмосферу праздника. Приходите за хорошим настроением и приятными впечатлениями!

Напоминаем, что для посещения мероприятия необходим входной билет.

15 сентября
Dry & Wet Москва, Тверская, 27, стр. 1
19:30

