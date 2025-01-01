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Лекция «Все страхи немецкого экспрессионизма»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Все страхи немецкого экспрессионизма»

Лекция «Все страхи немецкого экспрессионизма»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция о немецком экспрессионизме

Приглашаем вас на увлекательную лекцию о немецких экспрессионистах, которые, возможно, были не просто художниками, а истинными провидцами своего времени. В рамках мероприятия мы будем обсуждать работы таких мастеров, как Кирхнер, Хеккель, Блейль, Шмидт-Ротлуф, Нольде и Пехштейн. Они создавали искусство, полное страха и фантазии, отражая приближающуюся катастрофу Первой мировой войны.

Забавная история с выставки

На одной из выставок, среди множества чудаковатых и порой пугающих работ, коллекционер задал вопрос художнику, стоявшему рядом со своей картиной: «Это что, импрессионизм?» В ответ он получил шутливое замечание: «Нет, это экспрессионизм!» Этот диалог подчеркивает, как важно понимать, что стоит за художественными направлениями.

Тема лекции

На лекции мы будем разбираться в страхах и чувствах, которые испытывали эти талантливые, но зачастую не очень известные художники. Мы погрузимся в их мир, чтобы понять, что движет ими, и как они отражали реалии своей эпохи в своем искусстве.

Лектор

Лекцию проведет Ирина Кустова — историк искусства и арт-менеджер. Она поделится с вами своим глубоким знанием темы и поможет раскрыть тайны немецкого экспрессионизма.

Не упустите возможность узнать больше о великих художниках и их непростом пути в мире искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 500 ₽

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Экскурсия Мастер-класс
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15 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
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