Лекция о немецком экспрессионизме

Приглашаем вас на увлекательную лекцию о немецких экспрессионистах, которые, возможно, были не просто художниками, а истинными провидцами своего времени. В рамках мероприятия мы будем обсуждать работы таких мастеров, как Кирхнер, Хеккель, Блейль, Шмидт-Ротлуф, Нольде и Пехштейн. Они создавали искусство, полное страха и фантазии, отражая приближающуюся катастрофу Первой мировой войны.

Забавная история с выставки

На одной из выставок, среди множества чудаковатых и порой пугающих работ, коллекционер задал вопрос художнику, стоявшему рядом со своей картиной: «Это что, импрессионизм?» В ответ он получил шутливое замечание: «Нет, это экспрессионизм!» Этот диалог подчеркивает, как важно понимать, что стоит за художественными направлениями.

Тема лекции

На лекции мы будем разбираться в страхах и чувствах, которые испытывали эти талантливые, но зачастую не очень известные художники. Мы погрузимся в их мир, чтобы понять, что движет ими, и как они отражали реалии своей эпохи в своем искусстве.

Лектор

Лекцию проведет Ирина Кустова — историк искусства и арт-менеджер. Она поделится с вами своим глубоким знанием темы и поможет раскрыть тайны немецкого экспрессионизма.

Не упустите возможность узнать больше о великих художниках и их непростом пути в мире искусства!