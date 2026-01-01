Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «Всадник без головы или история паблик-арта»
Киноафиша Лекция «Всадник без головы или история паблик-арта»

Лекция «Всадник без головы или история паблик-арта»

16+
Возраст 16+

О выставке

Современный арт. Искусствоведческая лекция

Современное искусство становится все более доступным и заметным в общественном пространстве. На предстоящей лекции искусствоведа Александры Семеновой-Ситниковой будет рассмотрено, как классический бронзовый памятник уже не является единственным вариантом искусства на улицах города. Зрители узнают о значении паблик-арт произведений, которые не только превосходят традиционные формы, но и вызывают яркие эмоции.

Непредсказуемые реакции

Современное искусство может удивить, оскорбить, разозлить или порадовать. Важно, что оно всегда оставляет зрителей неравнодушными. Такие произведения стимулируют общение и взаимодействие среди прохожих, что делает искусство частью повседневной жизни.

О лекторе

Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета. Ее опыт и глубокое понимание современных тенденций в искусстве помогут зрителям взглянуть на привычные вещи под новым углом.

Купить билет на выставка Лекция «Всадник без головы или история паблик-арта»

Помощь с билетами
В других городах
Март
19 марта четверг
19:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 600 ₽

В ближайшие дни

Арт-свидание
16+
Мастер-класс
Арт-свидание
5 апреля в 19:00 Дом художника
от 7000 ₽
Тепло твоих рук. Авторский магнит
6+
Мастер-класс
Тепло твоих рук. Авторский магнит
17 марта в 14:00 Дом художника
от 900 ₽
Образовательный курс «Печатная графика: цветная линогравюра»
16+
Мастер-класс
Образовательный курс «Печатная графика: цветная линогравюра»
26 апреля в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 1050 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше