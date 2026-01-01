Современный арт. Искусствоведческая лекция

Современное искусство становится все более доступным и заметным в общественном пространстве. На предстоящей лекции искусствоведа Александры Семеновой-Ситниковой будет рассмотрено, как классический бронзовый памятник уже не является единственным вариантом искусства на улицах города. Зрители узнают о значении паблик-арт произведений, которые не только превосходят традиционные формы, но и вызывают яркие эмоции.

Непредсказуемые реакции

Современное искусство может удивить, оскорбить, разозлить или порадовать. Важно, что оно всегда оставляет зрителей неравнодушными. Такие произведения стимулируют общение и взаимодействие среди прохожих, что делает искусство частью повседневной жизни.

О лекторе

Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета. Ее опыт и глубокое понимание современных тенденций в искусстве помогут зрителям взглянуть на привычные вещи под новым углом.