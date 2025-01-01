Кинолекторий к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне

Кинотеатр «Мечта» приглашает на уникальный кинолекторий, посвященный 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Участники смогут узнать, каким был Красноярский край в годы войны, и какие события разворачивались в этом регионе в тот критический период.

История Красноярского края во время войны

В годы войны Красноярский край стал важным промышленным центром. Сюда было эвакуировано 75 тысяч крупных промышленных предприятий. Это не только значительно усилило экономику района, но и изменило жизнь его жителей. Женщины-работницы, которые вместе с предприятиями прибыли в Сибирь, стали неотъемлемой частью рабочей силы.

Эвакуация научных учреждений

Также в Красноярск были перебазированы целые научные учреждения, такие как Арктический научно-исследовательский институт и Ленинградский медицинский институт. Эти переселения способствовали развитию науки и техники в условиях войны.

Кинопрограммы

На большом экране будут показаны фрагменты документальных фильмов:

«Красноярск в Великой войне» (2010 г., студия «Брэндон»)

«Вандерленд. Страна чудес. Самая холодная война» (2011 г., режиссер А. Гаврилов)

Лектор

Лекцию проведет ведущий методист МАУ «Дом кино», член Русского географического общества Елена Коваленко. Она поделится интересными фактами и ответит на вопросы аудитории.

Не упустите возможность глубже понять историю своего края в этот важный юбилей!