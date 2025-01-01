Кинотеатр «Мечта» приглашает на уникальный кинолекторий, посвященный 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Участники смогут узнать, каким был Красноярский край в годы войны, и какие события разворачивались в этом регионе в тот критический период.
В годы войны Красноярский край стал важным промышленным центром. Сюда было эвакуировано 75 тысяч крупных промышленных предприятий. Это не только значительно усилило экономику района, но и изменило жизнь его жителей. Женщины-работницы, которые вместе с предприятиями прибыли в Сибирь, стали неотъемлемой частью рабочей силы.
Также в Красноярск были перебазированы целые научные учреждения, такие как Арктический научно-исследовательский институт и Ленинградский медицинский институт. Эти переселения способствовали развитию науки и техники в условиях войны.
На большом экране будут показаны фрагменты документальных фильмов:
Лекцию проведет ведущий методист МАУ «Дом кино», член Русского географического общества Елена Коваленко. Она поделится интересными фактами и ответит на вопросы аудитории.
Не упустите возможность глубже понять историю своего края в этот важный юбилей!