Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «Военные 40-е: в сибирском тылу»
Киноафиша Лекция «Военные 40-е: в сибирском тылу»

Лекция «Военные 40-е: в сибирском тылу»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кинолекторий к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне

Кинотеатр «Мечта» приглашает на уникальный кинолекторий, посвященный 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Участники смогут узнать, каким был Красноярский край в годы войны, и какие события разворачивались в этом регионе в тот критический период.

История Красноярского края во время войны

В годы войны Красноярский край стал важным промышленным центром. Сюда было эвакуировано 75 тысяч крупных промышленных предприятий. Это не только значительно усилило экономику района, но и изменило жизнь его жителей. Женщины-работницы, которые вместе с предприятиями прибыли в Сибирь, стали неотъемлемой частью рабочей силы.

Эвакуация научных учреждений

Также в Красноярск были перебазированы целые научные учреждения, такие как Арктический научно-исследовательский институт и Ленинградский медицинский институт. Эти переселения способствовали развитию науки и техники в условиях войны.

Кинопрограммы

На большом экране будут показаны фрагменты документальных фильмов:

  • «Красноярск в Великой войне» (2010 г., студия «Брэндон»)
  • «Вандерленд. Страна чудес. Самая холодная война» (2011 г., режиссер А. Гаврилов)

Лектор

Лекцию проведет ведущий методист МАУ «Дом кино», член Русского географического общества Елена Коваленко. Она поделится интересными фактами и ответит на вопросы аудитории.

Не упустите возможность глубже понять историю своего края в этот важный юбилей!

Купить билет на выставка Лекция «Военные 40-е: в сибирском тылу»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
22 октября среда
14:00
Мечта Красноярск, Мичурина, 30
от 100 ₽

В ближайшие дни

XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»
0+
Фестиваль Классическое искусство Современное искусство
XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»
4 октября в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 200 ₽
Роспись шоппера. Мировые шедевры
12+
Мастер-класс
Роспись шоппера. Мировые шедевры
18 ноября в 18:00 Дом художника
от 1600 ₽
XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»
0+
Фестиваль Классическое искусство Современное искусство
XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды»
12 декабря в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 200 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше