Лекция о Шекспире в театре имени Пушкина

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Виктории Севрюковой в филиале театра имени Пушкина. Тема лекции — блуждания театрального художника в поисках автора.

Как же прекрасно работать художником по костюмам в театре «Глобус»! Здесь нет декораций — только актеры в костюмах. А за этим стоят прекрасные истории. Главный заказчик — королева Елизавета I, которая обрела репутацию модницы и страстной театралки. Считается, что она посещала главные премьеры инкогнито и отмечала удачные спектакли, а особенно красивые костюмы.

Елизавета, кстати, была несостоявшейся невестой Ивана Грозного. Эта эпоха стала настоящей роскошной сценой, как когда-то выразился великий Шекспир: «Весь мир — театр...» Двор эпохи последней из Тюдоров — это грандиозный спектакль моды, где каждая деталь играла важную роль.

Если воротник — то мельничный жернов, если гульфик — то он должен вмещать не только необходимые вещи, но и кинжал, кошелек и драгоценности. Дублет — это фазанья грудь, а рукава могут быть похожи на баранью ногу. Персонажи Шекспира много обсуждают моду, фасоны и манеры носки одежды, смеются над костюмами, устаревшими по стилю.

Шекспира особенно интересовали изделия из кожи. Он мастерски описывал перчатки, различные способы их обработки, крашения и даже вышивки камнями, которые не повреждают материал.

Лекция предоставит редкую возможность «раздеть» Шекспира. Хотя нам не известна вся правда о великом драматурге и о том, кто на самом деле писал его произведения, мы точно можем узнать, как он был одет. Давайте вместе попробуем «раздеть» всех персонажей и с почтением и восторгом взглянуть на английскую королеву, Великую Елизавету Тюдор.