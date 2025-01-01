Лекция о Высших художественно-технических мастерских

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую Высшим художественно-техническим мастерским – одной из главных художественных школ XX века. Эта школа стала колыбелью русского авангарда и оказала значительное влияние на развитие мирового дизайна.

На лекции научный сотрудник музейного центра «Площадь Мира» Раиса Воскресенская расскажет о проектировании, конструировании, мебелестроении и культуре вещи, основанных на трудах корифеев авангарда. Вы узнаете о принципах, которые лежат в основе авангардного дизайна, и о том, как эти идеи продолжают вдохновлять современное искусство и архитектуру.

Не упустите возможность погрузиться в мир авангарда и узнать больше о выдающихся мастерах, формировавших новые взгляды на искусство и дизайн. Лекция станет прекрасной возможностью для всех ценителей театра и искусства расширить свои горизонты.