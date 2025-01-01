Лекция об искусстве Караваджо в Москве

7 октября в 19:30 ГУМ Кинозал приглашает на лекцию искусствоведа Веры Всеволодовны Донец. Тема обсуждения: «Караваджо». В данной лекции вы сможете погрузиться в мир одного из величайших художников эпохи барокко – Микела́нджело Меризи да Карава́джо.

Краткая биография художника

Караваджо, родившийся 29 сентября 1571 года в Милане, стал настоящим реформатором европейской живописи XVII века. Его стиль, основанный на реалистичности и контрасте светотени, оказал огромное влияние на последующее развитие искусства.

Значимые картины

Самые известные шедевры Караваджо включают:

Автопортрет «Больной Вакх» (1573-1610)

Мифологическая работа «Вакх» (1592-1593)

Портрет «Лютнист» (1595)

Бытовое полотно «Шулеры» (1596)

«Корзина с фруктами» (1596)

«Святой Матфей и ангел» (1599-1602)

Религиозная живопись «Положение во гроб» (1602-1604)

Жизнь и творчество Караваджо полны противоречий, что делает его фигуру ещё более интригующей. Его работы вдохновили целую плеяду последователей, известных как караваджисты.

Что вы узнаете на лекции

Во время лекции Вера Всеволодовна расскажет о:

Биографии Микела́нджело Меризи да Карава́джо

Наиболее известных картинах художника и их значении

О лекторе

Вера Всеволодовна Донец – автор ряда статей, книг и телевизионных передач по истории русского искусства, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской Галереи. Она закончила исторический факультет МГУ, отделение истории искусства, и многие годы проводит лекции и тематические экскурсии на экспозициях Третьяковской Галереи.

Не упустите возможность расширить свои знания об искусстве вместе с экспертом!