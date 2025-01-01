7 октября в 19:30 ГУМ Кинозал приглашает на лекцию искусствоведа Веры Всеволодовны Донец. Тема обсуждения: «Караваджо». В данной лекции вы сможете погрузиться в мир одного из величайших художников эпохи барокко – Микела́нджело Меризи да Карава́джо.
Караваджо, родившийся 29 сентября 1571 года в Милане, стал настоящим реформатором европейской живописи XVII века. Его стиль, основанный на реалистичности и контрасте светотени, оказал огромное влияние на последующее развитие искусства.
Самые известные шедевры Караваджо включают:
Жизнь и творчество Караваджо полны противоречий, что делает его фигуру ещё более интригующей. Его работы вдохновили целую плеяду последователей, известных как караваджисты.
Во время лекции Вера Всеволодовна расскажет о:
Вера Всеволодовна Донец – автор ряда статей, книг и телевизионных передач по истории русского искусства, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской Галереи. Она закончила исторический факультет МГУ, отделение истории искусства, и многие годы проводит лекции и тематические экскурсии на экспозициях Третьяковской Галереи.
Не упустите возможность расширить свои знания об искусстве вместе с экспертом!