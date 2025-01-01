Откройте для себя великого Хокусая. Лекция в Люмьер-холле

В мире искусства часто возникают загадки, на которые сложно найти ответ. Одной из таких загадок является фигура японского художника Кацусики Хокусая, чье влияние на искусство невозможно переоценить. Мастер, сумевший поймать ускользающий момент вечности в бесконечно изменяющемся мире, стал знаковым персонажем не только в Японии, но и за ее пределами.

Фурор на европейской сцене

Европейский зритель впервые узнал о Хокусае в 1867 году, когда его работы произвели настоящий фурор. Художник стал синонимом настоящего искусства, удивляя публику своей уникальной техникой и выразительностью. Вопрос, кто же он на самом деле — отец-основатель импрессионизма, автор эротических картинок, великий философ или просто живописец гейш и борцов сумо — остается открытым.

Лекция «Великий Хокусай»

Разобраться с многогранной личностью Хокусая и его наследием вы сможете на лекции «Великий Хокусай», которую проводит историк искусства и арт-менеджер Ирина Кустова. Она поделится интересными фактами о жизни и творчестве художника, а также осветит его влияние на европейскую и мировую культуру.

Не упустите возможность погрузиться в мир Хокусая и открыть для себя новые грани его творчества!