Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция в саду. «Сервировка как искусство»
Киноафиша Лекция в саду. «Сервировка как искусство»

Лекция в саду. «Сервировка как искусство»

16+
Возраст 16+

О выставке

Лекция о современном искусстве сервировки в особняке Мясникова

Приглашаем вас на уникальную лекцию «Сервировка как искусство», которая пройдет в живописном саду Особняка Мясникова. Вместе с сет-дизайнером Машей Белоконевой вы ознакомитесь с современными тенденциями в области сервировки, актуальными трендами и профессиональными приемами оформления стола.

Спикер мероприятия, Маша Белоконева, в ходе лекции создаст авторскую сервировку в формате pop-up. На ее примере будут разобраны главные принципы современного сет-дизайна, которые способны удивить даже искушенных любителей искусства. Уютная атмосфера камерного сада одного из самых красивых особняков Петербурга сделает встречу особенно запоминающейся.

Приходите, чтобы научиться формировать стильные и оригинальные сервировки, которые могут стать настоящим искусством в вашем доме.

Купить билет на выставка Лекция в саду. «Сервировка как искусство»

Помощь с билетами
В других городах
Август
23 августа воскресенье
12:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Карамельная мастерская»
6+
Мастер-класс

Мастер-класс «Карамельная мастерская»

19 августа в 17:00 Фабрика мороженого Alpinetti
от 1900 ₽
Искусство эпохи модерна
0+
Декоративно-прикладные Живопись Классическое искусство

Искусство эпохи модерна

16 августа в 09:00 Главный штаб
Билеты
Мастер-класс «Кукловедение»
6+
Мастер-класс

Мастер-класс «Кукловедение»

19 сентября в 11:30 Karlsson Haus на Ломоносова
от 700 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше