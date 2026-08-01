Лекция о современном искусстве сервировки в особняке Мясникова

Приглашаем вас на уникальную лекцию «Сервировка как искусство», которая пройдет в живописном саду Особняка Мясникова. Вместе с сет-дизайнером Машей Белоконевой вы ознакомитесь с современными тенденциями в области сервировки, актуальными трендами и профессиональными приемами оформления стола.

Спикер мероприятия, Маша Белоконева, в ходе лекции создаст авторскую сервировку в формате pop-up. На ее примере будут разобраны главные принципы современного сет-дизайна, которые способны удивить даже искушенных любителей искусства. Уютная атмосфера камерного сада одного из самых красивых особняков Петербурга сделает встречу особенно запоминающейся.

Приходите, чтобы научиться формировать стильные и оригинальные сервировки, которые могут стать настоящим искусством в вашем доме.