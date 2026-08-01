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Лекция в саду. «Петербург: реальность против стереотипов»
Киноафиша Лекция в саду. «Петербург: реальность против стереотипов»

Лекция в саду. «Петербург: реальность против стереотипов»

16+
Возраст 16+

О выставке

Лекция о Петербурге в саду особняка Мясникова

Проведите летний день в цветущем саду у стен особняка XIX века. В нашем лектории под открытым небом у вас есть возможность свободно поговорить о любимом Петербурге. Мы разберем, как за три столетия складывался его образ, а также самые знаменитые легенды и необычные исторические факты о городе.

Встреча пройдет в романтической атмосфере камерного сада Особняка Мясникова — одного из самых красивых зданий Петербурга. Этим летом вместе с Ultima Яндекс Едой мы обновили пространство сада, воплотив концепцию «ленивой роскоши», которая подразумевает красивый и неспешный отдых в самом сердце города. Не упустите возможность насладиться знанием и атмосферой в этом уникальном месте!

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
14:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 2500 ₽

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