Лекция о Петербурге в саду особняка Мясникова

Проведите летний день в цветущем саду у стен особняка XIX века. В нашем лектории под открытым небом у вас есть возможность свободно поговорить о любимом Петербурге. Мы разберем, как за три столетия складывался его образ, а также самые знаменитые легенды и необычные исторические факты о городе.

Встреча пройдет в романтической атмосфере камерного сада Особняка Мясникова — одного из самых красивых зданий Петербурга. Этим летом вместе с Ultima Яндекс Едой мы обновили пространство сада, воплотив концепцию «ленивой роскоши», которая подразумевает красивый и неспешный отдых в самом сердце города. Не упустите возможность насладиться знанием и атмосферой в этом уникальном месте!