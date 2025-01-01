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Лекция: В мире высокой литературы
Киноафиша Лекция: В мире высокой литературы

Лекция: В мире высокой литературы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка театра и кино: Второй концерт абонемента

Второй концерт абонемента «Музыка театра и кино» в исполнении Симфонического оркестра капеллы обещает стать настоящим праздником для любителей театрального искусства. В программе прозвучит музыка к знаменитым спектаклям зарубежных писателей, которая перенесет зрителей в мир театра через звуки.

Сюита из «Валенсианской вдовы»

Особое внимание заслуживает сюита из музыки к комедии Лопе де Вега «Валенсианская вдова» композитора Арама Хачатуряна. Это произведение было написано для одноименного спектакля театра имени Ленинского комсомола и великолепно подчеркивает демократизм комедии великого испанца. В музыке Хачатуряна переплетаются весёлые и жизнеутверждающие мотивы, отражающие огненный темперамент и радостный дух произведения.

Музыка к «Сирано де Бержерак»

Продолжит театральный вечер музыка к спектаклю «Сирано де Бержерак» Георгия Портнова. Это произведение, написанное для фортепиано, симфонического оркестра, органа и драматических артистов, было создано для Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина. Музыка Портнова наполнена яркими эмоциями и помогает глубже понять характеры и судьбы героев.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, которая станет отличным дополнением к театральной атмосфере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 января
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
17:30 от 400 ₽

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