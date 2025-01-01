Меню
Лекция В. Калашникова. Тема: «Искусство на улицах Москвы: что осталось, а что пропало?»
Лекция В. Калашникова. Тема: «Искусство на улицах Москвы: что осталось, а что пропало?»

Лекция В. Калашникова. Тема: «Искусство на улицах Москвы: что осталось, а что пропало?»

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Лекция об уличном искусстве Москвы в ГУМ Кинозале

23 сентября в 19:30 ГУМ Кинозал приглашает на уникальную лекцию исследователя и историка Виталия Калашникова. Тема обсуждения: «Искусство на улицах Москвы: что осталось, а что пропало?»

Москва — музей под открытым небом

Москва изобилует настоящими произведениями искусства: скульптурами, барельефами, мозаиками и росписями. Многие из этих шедевров были созданы известными мастерами прошлого и знаменитыми мастерскими. Однако время и обстоятельства привели к исчезновению значительной части этих произведений. Они были закрашены, демонтированы или просто разбиты.

Тенденция возвращения

Сегодня мы наблюдаем утраченные шедевры, возвращающиеся в городской ландшафт. Появляются их копии и реплики, а иногда реставраторы раскрывают сенсационные находки — оригиналы произведений искусства. Лекция станет мостиком между прошлым и будущим Москвы, показывая, как историческая глубина обогащает современный облик города.

Что вы узнаете на лекции?

Во время лекции Виталий Калашников расскажет о:

  • Где можно увидеть бесплатные работы Левицкого?
  • Раскрытых сенсациях, произойдённых прямо на Красной площади.
  • Причинах, по которым Врубеля заменили на ананас.
  • Местонахождении самого большого дореволюционного витража.
  • Исчезновении главного конкурента «Рабочего и колхозницы».

О спикере

Виталий Калашников — известный историк и журналист, создатель теле- и радиопроектов о московском прошлом на телеканале «Москва 24». Он также является автором книг о столице, среди которых «Тайны московских особняков» и «Артефакты Москвы». Являясь аккредитованным гидом и лектором, Виталий делится своими знаниями и увлечением историей столицы с широкой аудиторией.

Сентябрь
23 сентября вторник
19:30
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 2000 ₽

