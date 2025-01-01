Приглашаем юных зрителей на научно-познавательную программу, где знания подаются в сказочной форме. Это уникальное мероприятие подарит детям возможность сделать удивительные открытия об окружающем мире и космосе.
На программе дети узнают:
Ведущим этой увлекательной лекции станет добрый зайчонок Лапик. Он жизнерадостный, любопытный и обожает природу и друзей. С его помощью дети смогут погрузиться в мир знаний и, возможно, для кого-то из них эта лекция станет путеводной звездой в звездно-космическую профессию, открывающую новые тайны небесных светил.
Не упустите шанс подарить вашим детям удивительное путешествие в мир науки и приключений!