Увлекательное путешествие в мир знаний для детей на лекции в Волгоградском планетарии

Приглашаем юных зрителей на научно-познавательную программу, где знания подаются в сказочной форме. Это уникальное мероприятие подарит детям возможность сделать удивительные открытия об окружающем мире и космосе.

Что ждёт маленьких исследователей?

На программе дети узнают:

Что такое Солнце и каковы стороны света;

и каковы стороны света; Форма и движение нашей планеты Земля;

нашей планеты Земля; Интересные факты о Луне , её фазах и рельефе;

, её фазах и рельефе; Звёзды и созвездия : как найти Полярную звезду и ориентироваться по ней;

: как найти Полярную звезду и ориентироваться по ней; Названия и краткие характеристики планет Солнечной системы.

Главный герой программы

Ведущим этой увлекательной лекции станет добрый зайчонок Лапик. Он жизнерадостный, любопытный и обожает природу и друзей. С его помощью дети смогут погрузиться в мир знаний и, возможно, для кого-то из них эта лекция станет путеводной звездой в звездно-космическую профессию, открывающую новые тайны небесных светил.

Не упустите шанс подарить вашим детям удивительное путешествие в мир науки и приключений!