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Лекция «Удивительные открытия зайчонка Лапика»
Киноафиша Лекция «Удивительные открытия зайчонка Лапика»

Лекция «Удивительные открытия зайчонка Лапика»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Увлекательное путешествие в мир знаний для детей на лекции в Волгоградском планетарии

Приглашаем юных зрителей на научно-познавательную программу, где знания подаются в сказочной форме. Это уникальное мероприятие подарит детям возможность сделать удивительные открытия об окружающем мире и космосе.

Что ждёт маленьких исследователей?

На программе дети узнают:

  • Что такое Солнце и каковы стороны света;
  • Форма и движение нашей планеты Земля;
  • Интересные факты о Луне, её фазах и рельефе;
  • Звёзды и созвездия: как найти Полярную звезду и ориентироваться по ней;
  • Названия и краткие характеристики планет Солнечной системы.

Главный герой программы

Ведущим этой увлекательной лекции станет добрый зайчонок Лапик. Он жизнерадостный, любопытный и обожает природу и друзей. С его помощью дети смогут погрузиться в мир знаний и, возможно, для кого-то из них эта лекция станет путеводной звездой в звездно-космическую профессию, открывающую новые тайны небесных светил.

Не упустите шанс подарить вашим детям удивительное путешествие в мир науки и приключений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 3 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 400 ₽

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