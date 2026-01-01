Присоединяйтесь к новой лекции от Павла Павловича Романенко, ученого и преподавателя, который раскроет темы Смутного времени в России. Эта лекция буде интересна тем, кто считает, что этот исторический период нельзя свести к набору дат и событий, и хочет глубже понять, что происходило на рубеже XVII века.
Эксперт расскажет о ключевых событиях Смутного времени, когда государство оказалось на грани исчезновения. Вы узнаете, почему в России одновременно было несколько царей и, иногда, ни одного. Спикер обсудит, каким образом общество смогло восстановиться, когда власти больше не существовало.
Лекция опирается на русские летописи, документы начала XVII века, материалы Земских соборов и свидетельства современников. Обсуждая живых персонажей Смутного времени, таких как Борис Годунов, Лжедмитрии, Минин и Пожарский, Романенко акцентирует внимание на том, как они повлияли на ход истории.
Лекция будет полезна не только историкам, но и всем интересующимся судьбой России. Мы надеемся, что вы увидите Смутное время как ключевой момент в формировании исторического опыта, который продолжает отражаться в современности.
Лекция продлится 1,5-2 часа с перерывом.