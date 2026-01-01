Лекция «Тайны Смутного времени: от блокбастера до мелодрамы»
Билеты от 850₽
Лекция «Тайны Смутного времени: от блокбастера до мелодрамы»

16+
О выставке

Историческая лекция в КЦ «Хитровка»

Присоединяйтесь к новой лекции от Павла Павловича Романенко, ученого и преподавателя, который раскроет темы Смутного времени в России. Эта лекция буде интересна тем, кто считает, что этот исторический период нельзя свести к набору дат и событий, и хочет глубже понять, что происходило на рубеже XVII века.

Что вас ждет на лекции?

Эксперт расскажет о ключевых событиях Смутного времени, когда государство оказалось на грани исчезновения. Вы узнаете, почему в России одновременно было несколько царей и, иногда, ни одного. Спикер обсудит, каким образом общество смогло восстановиться, когда власти больше не существовало.

Темы обсуждения

  • Исторический контекст кризиса и династического тупика;
  • Влияние самозванцев и легитимность власти;
  • Роль элиты и ответственность народа;
  • Религиозные и моральные ориентиры общества;
  • Слухи, страхи и массовые ожидания, определившие ход истории.

Исходные материалы

Лекция опирается на русские летописи, документы начала XVII века, материалы Земских соборов и свидетельства современников. Обсуждая живых персонажей Смутного времени, таких как Борис Годунов, Лжедмитрии, Минин и Пожарский, Романенко акцентирует внимание на том, как они повлияли на ход истории.

Для кого это мероприятие?

Лекция будет полезна не только историкам, но и всем интересующимся судьбой России. Мы надеемся, что вы увидите Смутное время как ключевой момент в формировании исторического опыта, который продолжает отражаться в современности.

Продолжительность

Лекция продлится 1,5-2 часа с перерывом.

Июнь
7 июня воскресенье
15:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 850 ₽

