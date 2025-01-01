Лекция о Владимире Татлине: титан русского авангарда

Приглашаем на увлекательную лекцию, посвященную творчеству Владимира Татлина — художника-новатора, основателя конструктивизма и родоначальника отечественного дизайна.

Наследие Татлина

Татлин не только изменил ход истории искусства, но и стал провокатором, бросившим вызов традиционным представлениям о художнике. Его знаменитые проекты, такие как «Монумент III Интернационала», олицетворяют дух эпохи и отражают революционные идеи времени.

Интересные факты

Если вы хотите узнать, как влияние Татлина ощущается в современном искусстве, не пропустите выступление Раисы Воскресенской — искусствоведа и научного сотрудника Музейного центра «Площадь Мира». Она погрузит участников в мир революционных открытий и покажет, как идеи Татлина определили визуальный язык нового мира.

Лекция станет отличной возможностью глубже понять наследие одного из наиболее значимых деятелей русского авангарда и его вклад в современный дизайн и искусство.