Погружение в мир Иеронима Босха. Лекция Натальи Свириной

Иероним Босх (Иероним ван Акен) — выдающийся нидерландский художник, чья жизнь и творчество окружены ореолом таинственности. Его уникальный изобразительный язык оказал заметное влияние на многих современников, в частности, на сюрреалистов, среди которых особое место занимает Сальвадор Дали.

Картины Босха уже на протяжении пяти веков поражают любителей искусства причудливыми образами и необычными сюжетами. Искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению о значении и интерпретации его работ, что добавляет загадочности его наследию.

Приглашаем вас прикоснуться к вечной тайне, которую не могут разгадать уже 500 лет!

Лектор

Наталья Владимировна Свирина — искусствовед, заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ. Она поделится своими знаниями о Босхе и его творчестве.