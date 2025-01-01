Меню
Лекция «Таинственная наука»
Киноафиша Лекция «Таинственная наука»

Лекция «Таинственная наука»

6+
Возраст 6+

О выставке

Сезон таинственных распаковок в Волгоградском планетарии

Все мы любим получать посылки, но особенно это радость для юных любознательных гостей Волгоградского планетария. На этот раз произошло нечто необычное — в планетарий поступила таинственная посылка от загадочного ученого.

Загадки и открытия

В сопроводительном письме ученый предлагает юным зрителям разгадать название загадочной науки, используя подсказки, которые находятся внутри посылки. Зрители звездного зала смогут самостоятельно отгадывать загадки и собрать все подсказки воедино.

Интересные факты

Но это еще не все! Посылка также содержит огромное количество информации об окружающем мире. Такие невероятные открытия и приключения, безусловно, вдохновят юных исследователей!

Ждем вас в Волгоградском планетарии. Не упустите возможность стать частью увлекательного сезона таинственных распаковок!

Купить билет на выставка Лекция «Таинственная наука»

Январь
25 января воскресенье
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 400 ₽

