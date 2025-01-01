Лялькин город: Письма Сергея Довлатова в Сыктывкар. Лекция на Фонтанке-69

«Письма Сергея Довлатова» — это уникальный источник информации о времени и жизни одного из самых интересных русских писателей. Свои армейские письма, написанные в 1962–1963 годах, он адресовал студентке Светлане Меньшиковой. Эти письма стали основой современного музейно-театрального проекта, который расскажет о провинциальном городе Сыктывкаре, молодежи начала 60-х, советской эпистолярной традиции и человеческих взаимоотношениях.

Сергей Довлатов называл Сыктывкар «Лялькиным городом», и если вас заинтересует этот уголок истории, Светлана Бандура, кандидат исторических наук и директор Национального музея Республики Коми, поделится увлекательными маршрутами по городу и его культурным наследием.

День Д: Фестиваль памяти Сергея Довлатова

День Д — это ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени, который пройдет в девятый раз 30–31 августа 2025 года. Мероприятия пройдут на различных площадках Санкт-Петербурга и будут посвящены Ленинграду Довлатова, его дружеским связям и образу жизни тех лет.

Слоган фестиваля: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда». Эта фраза прекрасно отражает дух самого Довлатова и атмосферу нашего времени.