Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыкальной истории, которая состоится в стенах Капеллы. В программе — произведения известных композиторов, таких как Калинников, Свиридов и Прокофьев.
В дискуссии примут участие:
Лекция станет отличной возможностью узнать больше о малоизвестных страницах музыкальной истории России. Вы сможете погрузиться в атмосферу творчества выдающихся композиторов и понять, как их произведения влияли на развитие музыки в стране.
Не упустите шанс стать частью этого культурного события!