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Лекция: Страницы музыкальной истории
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Лекция: Страницы музыкальной истории

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция "Страницы музыкальной истории" в Капелле

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыкальной истории, которая состоится в стенах Капеллы. В программе — произведения известных композиторов, таких как Калинников, Свиридов и Прокофьев.

Участники беседы

В дискуссии примут участие:

  • Сергей Барковский — актёр театра и кино, заслуженный артист РФ, который поделится своим взглядом на музыкальное искусство.
  • Марина Михеева — кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Musicus» и член Союза композиторов СПб, расскажет о значении представленных композиторов для музыкальной культуры.
  • В. Б. Высоцкий — культуролог и журналист, который добавит интересные факты и контекст к обсуждаемым темам.

О лекции

Лекция станет отличной возможностью узнать больше о малоизвестных страницах музыкальной истории России. Вы сможете погрузиться в атмосферу творчества выдающихся композиторов и понять, как их произведения влияли на развитие музыки в стране.

Не упустите шанс стать частью этого культурного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 ноября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
17:30 от 400 ₽

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