Лекция "Страницы музыкальной истории" в Капелле

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыкальной истории, которая состоится в стенах Капеллы. В программе — произведения известных композиторов, таких как Калинников, Свиридов и Прокофьев.

Участники беседы

В дискуссии примут участие:

Сергей Барковский — актёр театра и кино, заслуженный артист РФ, который поделится своим взглядом на музыкальное искусство.

— актёр театра и кино, заслуженный артист РФ, который поделится своим взглядом на музыкальное искусство. Марина Михеева — кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Musicus» и член Союза композиторов СПб, расскажет о значении представленных композиторов для музыкальной культуры.

— кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Musicus» и член Союза композиторов СПб, расскажет о значении представленных композиторов для музыкальной культуры. В. Б. Высоцкий — культуролог и журналист, который добавит интересные факты и контекст к обсуждаемым темам.

О лекции

Лекция станет отличной возможностью узнать больше о малоизвестных страницах музыкальной истории России. Вы сможете погрузиться в атмосферу творчества выдающихся композиторов и понять, как их произведения влияли на развитие музыки в стране.

Не упустите шанс стать частью этого культурного события!