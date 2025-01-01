Лекция-спектакль «Сказания о Хитровке. Мистика и реальность»

Лекция-перформанс: тайны Хитровки и подземелья старой Москвы

Если вы хотите стать свидетелем настоящего погружения в исторический центр Москвы, если вам интересны тайны, скрывающиеся в каменных стенах и подземельях, и если вы хотите узнать, что скрывает старинный район Хитровки, то эта лекция-перформанс именно для вас.

Хитровка: район, овеянный легендами

Знаменитая Хитровка — это не просто улица Москвы, это загадочный и многослойный мир, в котором переплетаются мифы, факты и трагические события. На протяжении столетий район был известен как место с яркой, порой зловещей атмосферой. Все это, от таинственных преданий до историй, описанных В. Гиляровским, будет рассмотрено в ходе лекции. Мы заглянем в подземелья, где даже сегодня можно почувствовать дух ушедших эпох.

Путеводитель по времени

Вы пройдете по вехам истории, начиная с Юрия Долгорукого и до наших дней. Узнаете о «Кулижках» — месте, где, по преданию, обитал черт в 1666 году, а также о трагической судьбе Ивановского монастыря, связанном с мистическими событиями. Мы обсудим судьбы известных личностей, таких как Ф. Тютчев, А. Скрябин, А. Чехов, С. Есенин, и увидим, как они связаны с Хитровкой.

Легенды и мистические истории

Особое внимание будет уделено темным тайнам района, таким как миф о призраке Салтычихи, клад Соньки-Золотой Ручки и загадочные тени, выхватывающие кошельки у случайных прохожих. Через эти рассказы и легенды вы сможете увидеть, как Хитровка стала символом противоречивой и яркой истории Москвы.

Погружение в атмосферу

Лекция-перформанс будет проходить прямо в одном из сохранившихся подземелий старой Москвы, под Ивановской горкой. Это придаст мероприятию особую атмосферу и поможет ощутить на себе энергетику старинных мест, в которых переплетаются реальность и миф.

Уникальное знание от эксперта

Александра Ирбе — писатель, москвовед и режиссер, специалист по декаденству и масонству — проведет вас по этой удивительной экскурсии по Москве. Она откроет вам секреты не только истории, но и самой философии, лежащей в основе этих таинственных событий.