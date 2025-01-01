Презентация книги о женских блокадных дневниках в Севкабеле

Приглашаем вас на презентацию нового тома серии «Библиотека «Прожито». Блокада» под названием «Пока я жива, живёшь и ты». Книга издана сотрудниками Центра изучения эго-документов «Прожито» Европейского Университета в Санкт-Петербурге и посвящена уникальному явлению — женскому взгляду на период блокады Ленинграда.

Женская перспектива на блокаду

Новый том освещает изменения в представлениях о социальных ролях и концепции «блокадной женственности». Он представляет собой сборник из восьми дневников ленинградок, каждая из которых имеет свою уникальную историю.

Содержимое книги

В книге вы сможете узнать истории:

геолога и поэта

преподавателя

домохозяйки

военной медсестры

директора детского дома

партработницы

школьницы

студентки

Свидетельства этих женщин позволяют углубиться в полифонию различных переживаний, формируя ненаписанную историю ленинградских женщин в условиях блокады.

Темы обсуждения на презентации

На мероприятии составители книги поделятся своими наблюдениями о женском дневниковом письме и расскажут, как эти тексты меняют наше понимание истории блокады. Это уникальная возможность услышать оригинальные голоса из прошлого и понять, как их опыт сформировал наше настоящее.

Не упустите шанс стать частью этого важного события и узнать больше о забытой стороне истории блокадного Ленинграда!