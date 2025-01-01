Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция «Скандалы в искусстве: художники против системы»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Скандалы в искусстве: художники против системы»

Лекция «Скандалы в искусстве: художники против системы»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Откровения искусства: лекция Ирины Кустовой в Москве

Совесть. Мораль. Красота. Благоразумие. Традиция. Скрепы. Цензура. Эти понятия давно вошли в обсуждение современного искусства. Однако лишь немногие мастера рискнули бросить вызов устоявшимся верованиям и раскрыть истинную суть «высокого» искусства.

В рамках лекции мы подробно обсудим судьбы тех художников и деятелей, которые стали скандалистами в мире искусства. Эти новаторы не боялись раздвинуть границы возможного и внести свежие идеи в мир прекрасного. Лекцию проведет Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер, которая поделится своим уникальным взглядом на данных мастеров.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу обсуждений о роли искусства в обществе! Узнайте, почему важно говорить о морали и цензуре в современном контексте, и как это влияет на творчество художников. Ждем вас на лекции!

Купить билет на выставка Лекция «Скандалы в искусстве: художники против системы»

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
23 октября в 11:20 Арт-пространство Futurione
от 1770 ₽
Приключение пряничного человечка
6+
Мастер-класс Интерактивный
Приключение пряничного человечка
11 ноября в 11:30 Музей пряника
от 490 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
8 октября в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше