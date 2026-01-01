Приглашаем вас на лекцию образовательного курса «История современного искусства Красноярска», где вы сможете узнать о значении и принятии современного искусства в регионе. Педагоги курса — опытные специалисты, которые поделятся своими знаниями и мнением о развитии художественной жизни города.
Лекцию ведут:
Курс включает интенсивное знакомство с художественной жизнью Красноярска от 1990-х годов до настоящего времени. Участники смогут посетить мастерские художников и вернисажи, а также освоить основы арт-критики.
Не упустите возможность расширить свои знания о современном искусстве в Красноярске и стать частью культурной жизни города!