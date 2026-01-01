Оповещения от Киноафиши
Лекция «Сегодня: современное искусство в структуре креативных индустрий»
18+
Возраст 18+

О выставке

Лекция об искусстве Красноярска

Приглашаем вас на лекцию образовательного курса «История современного искусства Красноярска», где вы сможете узнать о значении и принятии современного искусства в регионе. Педагоги курса — опытные специалисты, которые поделятся своими знаниями и мнением о развитии художественной жизни города.

Темы лекции

  • Теория креативных индустрий и экономика города в 2020-е годы.
  • Цифровое искусство и его влияние на современных красноярских художников.

О преподавателях

Лекцию ведут:

  • Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета.
  • Оксана Будулак — куратор, арт-критик, заведующая кураторским сектором Музейного центра «Площадь Мира».

Курс Школы современного искусства

Курс включает интенсивное знакомство с художественной жизнью Красноярска от 1990-х годов до настоящего времени. Участники смогут посетить мастерские художников и вернисажи, а также освоить основы арт-критики.

Не упустите возможность расширить свои знания о современном искусстве в Красноярске и стать частью культурной жизни города!

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
15:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 500 ₽

