Лекция об искусстве Красноярска

Приглашаем вас на лекцию образовательного курса «История современного искусства Красноярска», где вы сможете узнать о значении и принятии современного искусства в регионе. Педагоги курса — опытные специалисты, которые поделятся своими знаниями и мнением о развитии художественной жизни города.

Темы лекции

Теория креативных индустрий и экономика города в 2020-е годы.

Цифровое искусство и его влияние на современных красноярских художников.

О преподавателях

Лекцию ведут:

Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета.

Оксана Будулак — куратор, арт-критик, заведующая кураторским сектором Музейного центра «Площадь Мира».

Курс Школы современного искусства

Курс включает интенсивное знакомство с художественной жизнью Красноярска от 1990-х годов до настоящего времени. Участники смогут посетить мастерские художников и вернисажи, а также освоить основы арт-критики.

Не упустите возможность расширить свои знания о современном искусстве в Красноярске и стать частью культурной жизни города!