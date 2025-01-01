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Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Сальвадор Дали. Галлюциногенный тореадор»

Лекция «Сальвадор Дали. Галлюциногенный тореадор»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция о Сальвадоре Дали: Погружение в мир сюрреализма

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную жизни и творчеству одного из самых эпатажных и узнаваемых художников в истории искусства — Сальвадора Дали. Это событие даст вам возможность погрузиться в мир его фантазий, где реальность переплетается со сном, а время теряет свой привычный смысл.

Значимые произведения

В ходе лекции мы рассмотрим знаковые работы Дали, такие как «Постоянство памяти» и «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». Эти произведения не только отражают уникальный стиль художника, но и открывают двери в его внутренний мир, полный парадоксов и загадок.

Влияние науки и психологии

Отдельное внимание будет уделено воздействию прогрессивных научных и психологических идей на творчество Дали. Мы обсудим, как открытия в области психоанализа и теории относительности повлияли на его художественное видение.

Сюрреализм и его наследие

Также мы поговорим о влиянии Дали на искусство XX века и современность. Несмотря на то, что сюрреализм был основан не им, именно этот великий испанец стал его ярким символом и представителем. Вы узнаете, почему его имя прочно ассоциируется с этим направлением.

Лектор

Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Наталия обладает обширными знаниями о творчестве Дали и с удовольствием поделится с вами интересными фактами и открытиями.

Не упустите возможность погрузиться в мир одного из величайших художников всех времён!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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