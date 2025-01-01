Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция Сабины Мельник «Творческий путь Шаляпина: от провинции до мировой сцены»
Киноафиша Лекция Сабины Мельник «Творческий путь Шаляпина: от провинции до мировой сцены»

Лекция Сабины Мельник «Творческий путь Шаляпина: от провинции до мировой сцены»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекция о Федоре Шаляпине в Заповедных кварталах: Путь к легенде

Случай привёл сына вятского крестьянина Федю Шаляпина в мир музыкального театра. Его любовь к искусству, талант и стремление к совершенству сделали его легендой мировой оперы. Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную этому выдающемуся мастеру.

Темы лекции

На встрече вы узнаете о:

  • ранних годах Федора Шаляпина, проведенных в провинции;
  • первых успехах и сложностях на пути к мировой славе;
  • мировосприятии оперного искусства и взглядах Шаляпина на значение голоса для артиста.

О лекторе

Лектором выступит Сабина Мельник — искусствовед, куратор художественных проектов и автор циклов лекций об искусстве и культуре. В 2024 году она была удостоена Премии Нижнего Новгорода за вклад в культуру.

Не упустите возможность погрузиться в мир оперного искусства и лучше понять личность одного из величайших певцов XX века!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 22 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
17:00

В ближайшие дни

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
25 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
19 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
15 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше