Лекция о Федоре Шаляпине в Заповедных кварталах: Путь к легенде

Случай привёл сына вятского крестьянина Федю Шаляпина в мир музыкального театра. Его любовь к искусству, талант и стремление к совершенству сделали его легендой мировой оперы. Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную этому выдающемуся мастеру.

Темы лекции

На встрече вы узнаете о:

ранних годах Федора Шаляпина, проведенных в провинции;

первых успехах и сложностях на пути к мировой славе;

мировосприятии оперного искусства и взглядах Шаляпина на значение голоса для артиста.

О лекторе

Лектором выступит Сабина Мельник — искусствовед, куратор художественных проектов и автор циклов лекций об искусстве и культуре. В 2024 году она была удостоена Премии Нижнего Новгорода за вклад в культуру.

Не упустите возможность погрузиться в мир оперного искусства и лучше понять личность одного из величайших певцов XX века!