Лекция с чаепитием и прогулкой по особняку Брусницыных
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загадочный особняк Брусницыных: архитектурное путешествие во времени

За потрепанными фасадами Кожевенной линии Васильевского острова, некогда промышленной зоны XIX века, скрываются необычные достопримечательности Санкт-Петербурга. Одной из таких жемчужин является особняк Брусницыных, чье великолепие в стиле эклектики завораживает туристов и местных жителей.

Возвращение к корням

На предстоящей лекции мы погрузимся в таинственную атмосферу этого исторического здания, где среди прочих тайн будем обсуждать и таинственное «зеркало Дракулы». С его помощью мы рассмотрим влияние легенд на современное искусство и кинематограф, а также поймем, как старинные истории находят отражение в творчестве современных режиссеров.

Уникальная сохранность интерьеров

Особняк был покинут владельцами в период революции 1917 года, однако его интерьеры сохранились в практически нетронутом состоянии. Это делает его настоящей находкой для любителей истории и архитектуры. Обзор этого архитектурного памятника оставит массу впечатлений и откроет новый взгляд на культурное наследие Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность насладиться атмосферой мистики и красоты в рамках нашей лекции о особняке Брусницыных, и окунуться в мир, где прошлое встречается с современностью.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 августа
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
Особняк Брусницыных Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 27
14:00 от 3500 ₽

